«Россети Кубань» подключили дома для детей-сирот в Тимашевском районе
Тимашевский филиал «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») выполнил техприсоединение новых жилых комплексов на 35 квартир для детей-сирот
Работы выполнены в рамках госпрограммы Краснодарского края «Дети Кубани». Об этом в пресс-службе «Россети Кубань» сообщили 29 мая.
Новые жилые комплексы расположены в хуторе Беднягина и станице Роговской, в первом 10 квартир, во втором — 25. Для их снабжения энергетики установили две трансформаторные подстанции мощностью 63 и 160 кВа соответственно.
Энергетики провели строительство и реконструкцию участков линий 0,4 и 10 кВ и выполнили монтаж вводов и приборов учета. При строительстве воздушных линий использовали современный и экологичный материал — безопасный в эксплуатации и более устойчивый к внешним воздействиям самонесущий изолированный провод.
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Учитывая социальную значимость объекта, энергетики выполнили работы максимально оперативно.
Госпрограмма Краснодарского края «Дети Кубани» утверждена губернатором края 12 октября 2015 года. Она предусматривает предоставление субвенций муниципальным образованиям края на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями специализированного жилищного фонда. По информации минтруда и соцразвития Краснодарского края в 2020 году планируется приобретение 1481 жилого помещения для детей-сирот.
Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 300 тыс. человек. В зону обслуживания Тимашевских электрических сетей входят пять административных районов — Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский. Основное оборудование филиала включает 20 подстанций напряжением 110 кВ, 64 подстанции напряжением 35 кВ и 2339 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Протяженность воздушных линий электропередачи около 10 тыс. км.
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