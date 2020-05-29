«Россети Кубань» подключили дома для детей-сирот в Тимашевском районе

Работы выполнены в рамках госпрограммы Краснодарского края «Дети Кубани». Об этом в пресс-службе «Россети Кубань» сообщили 29 мая.

Новые жилые комплексы расположены в хуторе Беднягина и станице Роговской, в первом 10 квартир, во втором — 25. Для их снабжения энергетики установили две трансформаторные подстанции мощностью 63 и 160 кВа соответственно.

Энергетики провели строительство и реконструкцию участков линий 0,4 и 10 кВ и выполнили монтаж вводов и приборов учета. При строительстве воздушных линий использовали современный и экологичный материал — безопасный в эксплуатации и более устойчивый к внешним воздействиям самонесущий изолированный провод.