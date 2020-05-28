В конце недели на Кубани будет до 32 °C, а затем похолодает

В Краснодарском крае с 28 по 30 мая синоптики ожидают постепенное снижение температуры

В этот же день в Краснодарском крае местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура 24-29 °C, местами до 32 °C. Синоптики прогнозируют ветер 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 28 мая осадков не ожидается. Столбики термометров покажут 27-29 °С, скорость ветра составит 6-11 м/с.

Ночью в пятницу в регионе будет 11-16 °C, днем — 20-25 °C, местами до 28 °C. Пройдут дожди и грозы, в отдельных районах вероятен сильный дождь. Ветер 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с.

В краевой столице в ночь 30 мая будет 14-15 °C, днем — 20-21 °C. Ожидается малооблачный и сухой день, ветер 4-8 м/с.

В эту же ночь в крае 11-16 °C. Однако днем температура воздуха станет ниже — 18-23 °C. Прогнозируется ветер 6-11 м/с. На участке Анапа-Геленджик возможен ветер 17-22 м/с.