В конце недели на Кубани будет до 32 °C, а затем похолодает

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Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 28 по 30 мая синоптики ожидают постепенное снижение температуры

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 28 мая осадков не ожидается. Столбики термометров покажут 27-29 °С, скорость ветра составит 6-11 м/с.

В этот же день в Краснодарском крае местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура 24-29 °C, местами до 32 °C. Синоптики прогнозируют ветер 6-11 м/с, порывы до 12-17 м/с.

Ночью 29 мая в Краснодаре, согласно «Яндекс.Погоде», ожидается 16-18 °C. Днем воздух станет значительно прохладнее — 21-22 °C. Пройдет дождь. Ветер 3-4 м/с.

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Ночью в пятницу в регионе будет 11-16 °C, днем — 20-25 °C, местами до 28 °C. Пройдут дожди и грозы, в отдельных районах вероятен сильный дождь. Ветер 6-11 м/с, порывы 13-18 м/с.

В краевой столице в ночь 30 мая будет 14-15 °C, днем — 20-21 °C. Ожидается малооблачный и сухой день, ветер 4-8 м/с.

В эту же ночь в крае 11-16 °C. Однако днем температура воздуха станет ниже — 18-23 °C. Прогнозируется ветер 6-11 м/с. На участке Анапа-Геленджик возможен ветер 17-22 м/с.

Анапа Геленджик Краснодар Погода

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