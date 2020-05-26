Власти Адыгеи отчитались о снижении смертности в регионе. Данные минздрава и ЗАГСа немного разнятся

Адыгея

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Управление ЗАГС и минздрав Адыгеи в конце мая сообщили о снижении смертности среди населения с начала 2020 года

Глава минздрава Адыгеи Рустем Меретуков 25 мая заявил, что в республике в этом году отмечается положительная демографическая тенденция. Он рассказал, что за четыре месяца этого года в Адыгее родилось на 124 ребенка больше, чем в аналогичный период 2019 года. Кроме того, по сравнению с прошлым годом в регионе умерло на 185 человек меньше.

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«Снизилась и смертность по всем основным видам заболеваний. За четыре месяца от болезней органов кровообращения умерло на 96 человек меньше, на 16 случаев меньше смертей от онкологии и на 15 меньше умерших от пневмоний», — сообщил Меретуков.

Тем не менее, министр отметил, что за последнюю неделю в Адыгее выросло число заболевших пневмонией.

В ЗАГС региона также отчитались о положительной тенденции. В управлении сообщили, что наблюдали тенденцию уже в марте, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. 

Порталу Юга.ру в республиканском управлении ЗАГС рассказали, что за четыре месяца 2020 года зарегистрировали 1 тыс. 414 актов о рождении, что на 123 больше показателя прошлого года. Также в управлении с января по апрель зарегистрировали 1 тыс. 821 акт о смерти, что на 200 меньше аналогичного периода 2019 года.

Отметим, по данным оперштаба Адыгеи, к 26 мая в республике коронавирус диагностировали у 759 человек, за последние сутки было зафиксировано 38 новых случаев инфицирования. Больше всего заболевших в Майкопе, Красногвардейском и Тахтамукайском районах. Сейчас на лечении от коронавируса находятся 450 человек, еще 300 пациентов выздоровели, а девять скончались.

ЗАГС Здравоохранение Коронавирус Медицина

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