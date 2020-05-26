В середине недели на Кубани станет теплее, но дожди продолжатся

По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае 26-28 мая пройдут кратковременные дожди и станет теплее

В Краснодаре 26 мая , по данным краевого гидрометцентра, ожидается 18-20 °C. Ветер 5-10 м/с, временами порывы 9-14 м/с. Вероятен дождь. В этот день в большинстве районов Краснодарского края будет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до 16-21 °C. Ветер 5-10 м/с, с порывами 12-17 м/с, а в отдельных районах — до 15-20 м/с. Утром в Туапсинском районе также возможна гроза. Ночью 27 мая в краевой столице прогнозируют 13-14 °C, днем — 23-26 °C. По данным Яндекс.погоды, дождя не будет, скорость ветра составит 2-4 м/с.

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