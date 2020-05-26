В середине недели на Кубани станет теплее, но дожди продолжатся
По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае 26-28 мая пройдут кратковременные дожди и станет теплее
В Краснодаре 26 мая, по данным краевого гидрометцентра, ожидается 18-20 °C. Ветер 5-10 м/с, временами порывы 9-14 м/с. Вероятен дождь.
В этот день в большинстве районов Краснодарского края будет кратковременный дождь. Столбики термометров поднимутся до 16-21 °C. Ветер 5-10 м/с, с порывами 12-17 м/с, а в отдельных районах — до 15-20 м/с. Утром в Туапсинском районе также возможна гроза.
Ночью 27 мая в краевой столице прогнозируют 13-14 °C, днем — 23-26 °C. По данным Яндекс.погоды, дождя не будет, скорость ветра составит 2-4 м/с.
В регионе ночью в среду без существенных осадков и 7-12 °C. Днем прогнозируют кратковременные дожди и 20-25 °C, местами до 27 °C. Ветер 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Ночью 28 мая в Краснодаре станет заметно теплее — 16-18 °C. Днем ожидается 25-26 °C, ветер 2-5 м/с. Ночью и днем будет облачно с прояснениями, а вечером пойдет ливень.
В крае ночью 28 мая прогнозируют 10-15 °C. Днем будет заметное повышение температуры — воздух прогреется до 23-28 °C, местами до 30 °C. В течение суток вероятны кратковременные дожди. Ветер до 14 м/с. На Черноморском побережье ожидают дождь с грозой. При грозе ветер усилится — до 13-18 м/с.