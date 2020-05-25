Дмитрия Пескова выписали из больницы, где он лечился от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 мая сообщил о том, что его выписали из больницы

Напомним, 12 мая Дмитрий Песков сообщил , что он и его жена Татьяна Навка заразились коронавирусом. Чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи, пара решила лечь в больницу.

21 мая Татьяну Навку выписали из больницы, она рассказала телеканалу «360», что чувствует себя хорошо. Дмитрий Песков сообщил о том, что выписался из больницы, 25 мая.

«Из больницы выписался. Пока буду на карантине», — процитировал пресс-секретаря президента России ТАСС.