Дмитрия Пескова выписали из больницы, где он лечился от COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 мая сообщил о том, что его выписали из больницы
Напомним, 12 мая Дмитрий Песков сообщил, что он и его жена Татьяна Навка заразились коронавирусом. Чтобы не подвергать риску заражения остальных членов семьи, пара решила лечь в больницу.
21 мая Татьяну Навку выписали из больницы, она рассказала телеканалу «360», что чувствует себя хорошо. Дмитрий Песков сообщил о том, что выписался из больницы, 25 мая.
«Из больницы выписался. Пока буду на карантине», — процитировал пресс-секретаря президента России ТАСС.
Песков планирует постепенно возвращаться к работе, пока что он будет работать в домашнем режиме, добавил RT.
Как писали Юга.ру, к 25 мая COVID-19 диагностировали у 353 тыс. 427 человек в 85 регионах. За весь период умерли 3 тыс. 633 пациента, выздоровели 118 тыс. 798 заболевших.
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