В Майкопском районе до конца года обустроят восемь общественных территорий

В Майкопском районе до конца 2020 года планируют обустроить восемь общественных территорий, а также зоны отдыха с детскими игровыми площадками

«Работы по созданию современной и комфортной среды находятся на особом контроле главы Адыгеи. Мурат Кумпилов в инстаграме уже оценил результаты благоустройства детской площадки в поселке Совхозный. Стоит задача создать наиболее комфортные условия для отдыха и в других сельских населенных пунктах», — отметили в пресс-службе Майкопского района.

В пресс-службе администрации района сообщили, что работы начались до пандемии, а сейчас их возобновлили. На завершающей стадии обустройство зон отдыха в поселках Совхозном, Цветочном, Пролетарском и хуторе Гражданском. Активно ведутся строительные работы в поселках Тимирязева, Удобном, Табачном, и хуторе Северо-Восточные Сады.

При устройстве детских площадок используют специальное травмобезопасное покрытие из прорезиненной плитки. В тренажерном секторе разместили уличные тренажеры для занятий спортом. Для отдыха между физическими нагрузками предусмотрели уличные скамьи, а также садовые качели с навесами. Вокруг также благоустроят и озелененят прилегающую территорию, установят малые архитектурные формы.

«В хуторе Гражданском впервые за всю его историю появилась зона отдыха для жителей со спортивно-игровой площадкой. А в поселке Тимирязева в поселковом сквере завершается строительство спортивно оздоровительного комплекса, включающего в себя площадку для игры в мини-футбол, тренажерный зал под открытым небом и площадку для отдыха», — отметили в пресс-службе администрации Майкопского района.

Напомним, при поддержке минсельхоза Адыгеи в Майкопском районе в этом году реализуют всего 24 проекта по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На мероприятия программы в 2020 году направят более 310 млн рублей из бюджетов всех уровней, сейчас освоили уже более 50 млн рублей.