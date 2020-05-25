В Новороссийске мужчину спасли, когда он по балконам пытался залезть на девятый этаж дома

В Новороссийске ночью 25 мая спасатели сняли мужчину с четвертого этажа здания

Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме рассказал, что ночью на улице Кутузовской спасатели снимали с балкона четвертого этажа мужчину, который, по его словам, пытался залезть на девятый этаж.

Мужчину сняли с помощью альпснаряжения и передали скорой и полиции.

«Весна, все зачем-то хотят куда-нибудь залезть...Зачем?» — написал Одеров.