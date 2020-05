В Новороссийске мужчину спасли, когда он по балконам пытался залезть на девятый этаж дома

View this post on Instagram

Ночью спасатели на улице Кутузовская с наружной стороны балкона на четвертом этаже снимали ,,маленько неадекватного мужчину,, который по его словам пытался залезть на девятый этаж дома... Спасатели при помощи альпснаряжения произвели спуск ,, товарища,, и передали его медикам и сотрудникам полиции... Весна,все зачем-то хотят куда нибудь залезть... Зачем??? ...