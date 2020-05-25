В Новороссийске мужчину спасли, когда он по балконам пытался залезть на девятый этаж дома

Краснодарский край

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В Новороссийске ночью 25 мая спасатели сняли мужчину с четвертого этажа здания

Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров в своем инстаграме рассказал, что ночью на улице Кутузовской спасатели снимали с балкона четвертого этажа мужчину, который, по его словам, пытался залезть на девятый этаж. 

Мужчину сняли с помощью альпснаряжения и передали скорой и полиции.

«Весна, все зачем-то хотят куда-нибудь залезть...Зачем?» — написал Одеров.

Как писали Юга.ру, 11 мая спасателей Новороссийска вызвали жильцы дома из-за трупного запаха в соседской квартире. Оказалось, там уснул рыбак с уловом.

МЧС Новороссийск

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