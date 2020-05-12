В Новороссийске спасателей вызвали из-за трупного запаха в квартире. Оказалось, там уснул рыбак с уловом

Краснодарский край

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Спасателей Новороссийска 11 мая вызвали жильцы дома из-за трупного запаха в соседской квартире

Накануне начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме рассказал, что жильцы многоквартирного дома вызвали спасателей и сообщили, что из соседской квартиры по лестничной площадке предположительно идет трупный запах.

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Спасатели приехали в дом на Анапском шоссе и вскрыли входную дверь. Внутри квартиры они нашли спящего мужчину. Когда его разбудили, он рассказал, что два дня назад приехал с рыбалки и уснул.

«Он не понимает, почему столько времени проспал. Улов весь пропал, оттуда и запах. Мужики, завязывайте так ходить на рыбалку», — написал Одеров.

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Поступил вызов от соседей по лестничной площадки о том что из одной квартиры предположительно поступает трупный запах... Спасатели выехали на улицу Анапское шоссе и при помощи слесарных инструментов вскрыли входную дверь и.... обнаружили спящего мужчину... Разбудили ... Мужчина рассказал что приехал два дня назад с рыбалки и уснул... Он не понимает почему столько времени проспал.... Улов весь пропал, от туда и запах... Мужики завязывайте так ходить на рыбалку!!!

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МЧС Новороссийск Рыболовство

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