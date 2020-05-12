В Новороссийске спасателей вызвали из-за трупного запаха в квартире. Оказалось, там уснул рыбак с уловом

Накануне начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме рассказал, что жильцы многоквартирного дома вызвали спасателей и сообщили, что из соседской квартиры по лестничной площадке предположительно идет трупный запах.

Спасатели приехали в дом на Анапском шоссе и вскрыли входную дверь. Внутри квартиры они нашли спящего мужчину. Когда его разбудили, он рассказал, что два дня назад приехал с рыбалки и уснул.

«Он не понимает, почему столько времени проспал. Улов весь пропал, оттуда и запах. Мужики, завязывайте так ходить на рыбалку», — написал Одеров.