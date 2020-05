В Новороссийске спасателей вызвали из-за трупного запаха в квартире. Оказалось, там уснул рыбак с уловом

View this post on Instagram

Поступил вызов от соседей по лестничной площадки о том что из одной квартиры предположительно поступает трупный запах... Спасатели выехали на улицу Анапское шоссе и при помощи слесарных инструментов вскрыли входную дверь и.... обнаружили спящего мужчину... Разбудили ... Мужчина рассказал что приехал два дня назад с рыбалки и уснул... Он не понимает почему столько времени проспал.... Улов весь пропал, от туда и запах... Мужики завязывайте так ходить на рыбалку!!!