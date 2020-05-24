В начале недели на Кубани будет дождливо и до 22 °C

В Краснодарском крае 24 мая, а также 25 и 26 мая прогнозируют дождливую погоду

В Краснодаре 23 мая , по данным краевого гидрометцентра, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха 18-20 °C, ветер 5-10 м/с.

В этот же день в Краснодарском крае днем будет 14-19 °C, на Черноморском побережье местами до 22 °C. Ветер 5-10 м/с, без существенных осадков.