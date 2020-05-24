В начале недели на Кубани будет дождливо и до 22 °C

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Краснодарский край

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В Краснодарском крае 24 мая, а также 25 и 26 мая прогнозируют дождливую погоду

В Краснодаре 23 мая, по данным краевого гидрометцентра, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха 18-20 °C, ветер 5-10 м/с.

В этот же день в Краснодарском крае днем будет 14-19 °C, на Черноморском побережье местами до 22 °C. Ветер 5-10 м/с, без существенных осадков.

24 мая в Краснодаре пройдет небольшой дождь. По данным «Яндекс.погоды», ночью воздух охладится до 9-11 °C, днем нагреется до 15-19 °C. Ветер 3-7 м/с.

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В понедельник в крае возможны кратковременные дожди. Ночью 24 мая прогнозируют 6-11 °C, днем — 14-19 °C. Ожидается ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Ночью 25 мая в краевой столице прогнозируют 13-14 °C, днем 21-24 °C. Ветер 3-6 м/с, пройдет небольшой дождь.

В регионе ночью во вторник столбики термометров опустятся до 6-11 °C, днем поднимутся до 14-19 °C, местами до 22 °C. В этот день в регионе прогнозируют дождь и грозу. В Туапсинском районе вероятен сильный дождь с грозой. Порывы ветра будут там достигать 12-17 м/с.

Краснодар Погода Туапсинский район

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