В Краснодаре осудили парня, который грабил пенсионерок на улицах Тургенева, Стасова, Уральской

В Краснодаре суд вынес приговор жителю Ставропольского края, который срывал золотые цепочки с пенсионерок

Суд установил, что с июня по июль 2019 года днем 27-летний молодой человек срывал золотые цепочки с пожилых женщин на улицах Онежской, Тургенева, Стасова, Уральской, Фестивальной и Зиповской. После грабежей он скрывался с похищенным, пока его не задержали. Ущерб составил более 115 тыс. рублей.

Советский районный суд Краснодара признал парня виновным в шести преступлениях по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.

Защита обжаловала приговор в апелляции, однако приговор оставили без изменения и он вступил в силу, сообщили 22 мая в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.