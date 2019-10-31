«Свободные Медиа» обнаружили персональные данные людей на сайте прокуратуры Кубани

Издание «Свободные Медиа» сообщило об обнаружении уязвимости в системе электронного приема заявлений на сайте прокуратуры Краснодарского края

Уязвимость, из-за которой, по информации издания, в свободном доступе оказались личные данные людей, обнаружили при отправке редакционного запроса в прокуратуру. Журналисты обнаружили сканы письменных обращений, договоров, копии паспортов, трудовые договоры, судебные решения, жалобы и другие документы тех, кто обращался в ведомство через официальный сайт.

«После прикрепления документов к обращению они оказываются в отдельной директории на сервере прокуратуры, которая открыта для доступа из интернета», — пишут «Свободные Медиа».

На сайте прокуратуры указано, что разработку вела краснодарская веб-студия Voodoo. В техподдержке студии рассказали, что сейчас не занимаются поддержкой сайта.