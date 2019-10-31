«Свободные Медиа» обнаружили персональные данные людей на сайте прокуратуры Кубани

Краснодарский край

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Издание «Свободные Медиа» сообщило об обнаружении уязвимости в системе электронного приема заявлений на сайте прокуратуры Краснодарского края

Уязвимость, из-за которой, по информации издания, в свободном доступе оказались личные данные людей, обнаружили при отправке редакционного запроса в прокуратуру. Журналисты обнаружили сканы письменных обращений, договоров, копии паспортов, трудовые договоры, судебные решения, жалобы и другие документы тех, кто обращался в ведомство через официальный сайт.

«После прикрепления документов к обращению они оказываются в отдельной директории на сервере прокуратуры, которая открыта для доступа из интернета», — пишут «Свободные Медиа».

На сайте прокуратуры указано, что разработку вела краснодарская веб-студия Voodoo. В техподдержке студии рассказали, что сейчас не занимаются поддержкой сайта.

В пресс-службе прокуратуры Кубани порталу Юга.ру рассказали, что проводят проверку по факту этой информации. Там отметили, что сомневаются в том, что она является достоверной.

«Мы получили информацию, в том числе от разработчиков, о том, что это маловероятно, и этот якобы свободный доступ если есть, то у очень ограниченного круга лиц, а не у каждого, кто заходит на сайт», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве продолжают разбираться с ситуацией.

Интернет Прокуратура СМИ

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