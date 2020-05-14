Из-за заморозков и засухи урожай зерновых в Адыгее может снизиться на 30%

Напомним, в апреле министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов сообщил, что весенние заморозки нанесли серьезный ущерб садам и плодово-ягодным растениям, а длительное отсутствие осадков негативно отразится на будущем урожае озимых культур.

14 мая в пресс-службе минсельхоза Адыгеи сообщили, в текущем году урожай озимых культур может снизиться до 30%. Ночные заморозки в республике с 16 марта по 25 апреля, а также засушливая погода в это время нанесут урожаю зерновых урон на 166,6 тыс. тонн.

«Из-за недобора осадков и низких запасов влаги почвы на посевах озимых колосовых культур наблюдается низкий коэффициент кущения, недостаточная эффективность усвоения растениями весенних подкормок. Это тоже оказывает негативное воздействие на полноценное развитие и формирование будущего урожая озимых культур», — отметили в ведомстве.

Кроме того, заморозк произошли на период цветения деревьев и повредили плодовые почки. Поэтому в Адыгее также ожидается неурожай плодово-ягодных культур. Потери могут составить от 50% до 60%.