Из-за заморозков и засухи урожай зерновых в Адыгее может снизиться на 30%

Адыгея

Распечатать

Аграрии Адыгеи сообщили о снижении урожая зерновых в текущем году

Напомним, в апреле министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов сообщил, что весенние заморозки нанесли серьезный ущерб садам и плодово-ягодным растениям, а длительное отсутствие осадков негативно отразится на будущем урожае озимых культур.

После чего глава республики Мурат Кумпилов поручил провести всесторонний анализ сложившейся ситуации с учетом возможной компенсации ущерба хозяйствующим субъектам.

Смотрите также:

14 мая в пресс-службе минсельхоза Адыгеи сообщили, в текущем году урожай озимых культур может снизиться до 30%. Ночные заморозки в республике с 16 марта по 25 апреля, а также засушливая погода в это время нанесут урожаю зерновых урон на 166,6 тыс. тонн.

«Из-за недобора осадков и низких запасов влаги почвы на посевах озимых колосовых культур наблюдается низкий коэффициент кущения, недостаточная эффективность усвоения растениями весенних подкормок. Это тоже оказывает негативное воздействие на полноценное развитие и формирование будущего урожая озимых культур», — отметили в ведомстве.

Кроме того, заморозк произошли на период цветения деревьев и повредили плодовые почки. Поэтому в Адыгее также ожидается неурожай плодово-ягодных культур. Потери могут составить от 50% до 60%.

Мурат Кумпилов Погода Сельское хозяйство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

У жителя Новороссийска нашли в гараже 1,5 тыс. патронов, 15 гранат, автомат и пистолеты
В Сочи собираются построить мусоросжигательный завод
Из-за заморозков и засухи урожай зерновых в Адыгее может снизиться на 30%
Для предпринимателей Краснодара разрабатывают новые меры поддержки. Вот они
В Краснодаре дворы и подвалы многоэтажек залило фекалиями. В мэрии сказали, что жители «сами набросали разного» в канализацию
В Северной Осетии из-за дождей треснул новый мост за полмиллиарда рублей

Лента новостей

Реклама на портале