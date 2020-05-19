На Кубани и в Дагестане за сутки коронавирусом заболело по 93 человека
В Краснодарском крае 19 мая количество зараженных коронавирусом увеличилось до 2 тыс. 792 человек
Всего в России за сутки COVID-19 выявили у 9 тыс. 263 человек в 83 регионах, 5 тыс. 921 пациент выздоровели и 115 умерли. Из числа заболевших 43% не имели клинических проявлений. Больше всего инфицированных за сутки — в Москве (3 тыс. 545), Московской области (898) и Санкт-Петербурге (453), пишет RT.
По данным федерального оперштаба, на юге и Северном Кавказе за сутки заразился 651 человек, больше всего — в Ростовской области (131), Дагестане (93) и Краснодарском крае (93), Северной Осетии (77), Ставропольском крае (70), Кабардино-Балкарии (62) и Ингушетии (46).
Всего в России к 19 мая выявили 299 тыс. 941 случай заражения коронавирусом в 85 регионах, из них 2 тыс. 837 человек умерли и 76 тыс. 130 выздоровели.
По данным краевого оперштаба, среди заболевших — 56 женщин и 37 мужчин в возрасте от 6 до 96 лет. По региону случаи распространились так:
- 30 — в Краснодаре, в том числе четверо детей от 6 до 13 лет;
- 15 — в Гулькевичском районе;
- 11 — в Сочи;
- 9 — в Кавказском районе, среди них 4-летний ребенок;
- 7 — в Армавире;
- 5 — в Ейском районе, в том числе 8-летний ребенок;
- 3 — в Мостовском районе;
- по 2 — в Белореченском, Северском, Крымском районах, а также в Горячем Ключе;
- по 1 — в Абинском, Павловском, Щербиновском районах, Анапе и Новороссийске.
Всего в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 6 тыс. 951 человек, из них 736 детей. Стационарное лечение продолжают 2 тыс. 380 человек. Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 12 тыс. 251 человек, в том числе 418 детей. Лаборатории Роспотребнадзора провели 38 тыс. 300 исследований, минздрава — 101 тыс. 387.
В регионе к 19 мая подтвердили 2 тыс. 792 случая заболевания COVID-19, среди них 159 детей. Выздоровели 1 тыс. 361 пациент, в том числе за последние сутки 38 человек. 33 больных находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 26 человек умерло.
По состоянию на 19 мая в обсерваторах находится 2 тыс 199 человек, больше всего — в Краснодаре (920), Сочи (653), Анапе (215), Туапсе (145) и Геленджике (71).
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