На Кубани и в Дагестане за сутки коронавирусом заболело по 93 человека

В Краснодарском крае 19 мая количество зараженных коронавирусом увеличилось до 2 тыс. 792 человек

Всего в России за сутки COVID-19 выявили у 9 тыс. 263 человек в 83 регионах , 5 тыс. 921 пациент выздоровели и 115 умерли. Из числа заболевших 43% не имели клинических проявлений. Больше всего инфицированных за сутки — в Москве (3 тыс. 545), Московской области (898) и Санкт-Петербурге (453), пишет RT .

По данным федерального оперштаба, на юге и Северном Кавказе за сутки заразился 651 человек, больше всего — в Ростовской области (131), Дагестане (93) и Краснодарском крае (93), Северной Осетии (77), Ставропольском крае (70), Кабардино-Балкарии (62) и Ингушетии (46).

Всего в России к 19 мая выявили 299 тыс. 941 случай заражения коронавирусом в 85 регионах , из них 2 тыс. 837 человек умерли и 76 тыс. 130 выздоровели.

По данным краевого оперштаба, среди заболевших — 56 женщин и 37 мужчин в возрасте от 6 до 96 лет. По региону случаи распространились так: