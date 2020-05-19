На Кубани в середине недели будет тепло, но дождливо

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Краснодарском крае на середину недели, с 19 по 21 мая

По данным кубанского гидрометцентра, в Краснодаре 19 мая будет сухо и 23-25 °С, ветер 6-11 м/с.

В Краснодарском крае в этот же день существенных осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до 18-23 °С, местами до 26 °С. Ветер 5-10 м/с, местами до 15 м/с.

20 мая в краевом центре, согласно «Яндекс.Погоде», прогнозируется пасмурная погода. Ночью — 11-13 °С, днем — 25-26 °С. Ветер — 5 м/с.

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В среду в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до 7-12 °С, днем поднимется до 20-25 °С, местами до 27 °С. Ветер 5-10 м/с.

В Краснодаре 21 мая ожидаются небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут 13-15 °С, в дневное время — 20-23 °С. Ветер 4-5 м/с.

По краю в четверг местами прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Ночью воздух остынет до 9-14 °С, днем прогреется до 17-22 °С. Ветер 5-10 м/с.

На Черноморском побережье в эти два дня ожидают незначительный дождь и грозу. Температура ночью — 10-15 °С, днем 19-24 °С. Возможны порывы ветра до 12-14 м/с.

Краснодар Погода Черное море

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