Национальный музей Адыгеи виртуально покажет в «Ночь музеев» уникальную экспозицию о древней культуре адыгов

Как писали Юга.ру, в этом году из-за пандемии коронавируса культурная акция «Ночь музеев» пройдет в онлайн-режиме.

Музеи Адыгеи также подготовили свои виртуальные программы в рамках акции. Так, например, музей Востока покажет онлайн сокровища Псенафы и костюмы-символы.

А на сайте и в соцсетях Национального музея Адыгеи будет представлена видеоэкскурсия «Культура и быт адыгов в XVIII — XIX веках». Она познакомит с особенностями ментальности адыгского народа, характером экономических и культурных отношений внутри этноса и с другими народами, сообщили в министерстве культуры республики.

Интернет-пользователи смогут увидеть более 365 экспонатов, в том числе ювелирные изделия, искусные образцы старинного золотого шитья, одежды, холодного оружия, конской упряжи, документы и фотоматериалы по истории и культуре адыгов.

Также музей проведет видеоэкскурсию «Адыгея в годы Великой Отечественной войны», в ходе которой познакомит всех желающих с уникальными музейными экспонатами, символами и героями войны.