На Кубани в конце рабочей недели потеплеет до 28 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 30 апреля по 2 мая

По данным краевого гидрометцентра, 30 апреля в Краснодаре без осадков, днем порывы ветра до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-6 °С, днем — 23-25 °С. В целом по региону ночью столбики термометров покажут 4-9 °С, на Азовском побережье — 6-11 °С, в восточной половине края местами 1-6 °С, возможны заморозки -1…-3 °С. Днем потеплеет до 20-25 °С, местами до 28 °С.

На Черноморском побережье в последний день апреля без осадков. Температура воздуха ночью составит 7-12 °С, днем — 17-22 °С.

В первые дни мая в крае местами кратковременные дожди. Ночью 1 мая температура составит 6-11 °С, местами в юго-восточных предгорьях 0-5 °С; а 2 мая — 8-13 °С. Днем воздух прогреется до 19-24 °С, местами до 27 °С. На Черноморском побережье в субботу на участке Анапа — Геленджик местами дождь и ветер до 11 м/с. Температура воздуха ночью 8-13 °С, днем — 18-23 °С.