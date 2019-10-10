В парке Анапы установили танк Т-80

Краснодарский край

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В новом военном парке Анапы в октябре установили танк Т-80

Это десятый выставочный образец в экспозиции демилитаризованных боевых машин в сквере на Симферопольском шоссе. Первым экспонатом парка стал самолет Су-27, который смонтировали 1 сентября.

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Танк привезли из костромского Буя, с центральной базы резерва танков Минобороны. Его планируют покрасить и привести в надлежащее состояние, сообщили 10 октября в пресс-службе администрации Анапы.

Т-80 считают основным танком, который производили в СССР и РФ. Он представляет собой танк с единой газотурбинной силовой установкой. Боевая машина состоит на вооружении России и еще нескольких стран. Танк этой модификации принимал участие во многих войнах, а также в конфликтах в Афганистане и Чечне.

Напомним, что в августе в анапском Сквере боевой славы установили две сорокапятки — противотанковые пушки образца 1937 года, привезенные из Санкт-Петербурга.

Анапа Музеи Парки

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