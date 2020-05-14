В оперштабе Кубани рассказали о двух умерших пациентах с коронавирусом

Краснодарский край

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14 мая стало известно о том, что в Краснодарском крае скончались два пациента, у которых подтвердили COVID-19

Напомним, к 14 мая количество зараженных коронавирусом в Краснодарском крае достигло 2 тыс. 319 человек. Из них выздоровели 858 пациентов, еще 24 человека скончались.

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Последний раз о летальном исходе сообщалось 10 мая. Тогда стало известно о смерти врача краснодарской поликлиники Татьяны Терновой. Это был третий в регионе случай смерти медика, зараженного COVID-19.

14 мая оперштаб сообщил, что в крае скончались еще два человека с коронавирусом. Оба летальных исхода произошли в Специализированной краснодарской инфекционной больнице (СКИБ).

Один из умерших — 48-летний мужчина. 29 апреля его доставили в городскую клиническую больницу № 1 (ГКБ № 1). У пациента подтвердили коронавирус, после чего его перевели в СКИБ. В инфекционном медучреждении 3 мая его подключили к аппарату ИВЛ.

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В оперштабе рассказали, что у мужчины была двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, гипертония. Болезнь протекала крайне тяжело, 13 мая он умер.

Еще одну жительницу Кубани, 61-летнюю женщину, 25 апреля тоже положили в краснодарскую ГКБ № 1. После того как у пациентки подтвердили коронавирус, ее направили в СКИБ. 12 мая она попала в реанимацию.

У женщины развилась двусторонняя пневмония, полиорганная и острая почечная недостаточность. В оперштабе подчеркнули, что коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме. 13 мая пациентка скончалась.

Коронавирус Медицина смерть

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В оперштабе Кубани рассказали о двух умерших пациентах с коронавирусом

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