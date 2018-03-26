На Ставрополье рыбак поплыл за уловом на тракторной камере, запутался в сетях и утонул

В Новоалександровском районе Ставропольского края 26 марта спасатели достали из водоема тело рыбака

В станице Расшеватской 26 марта около 6:30 утра 48-летний мужчина попытался подплыть на тракторной камере к сетям, которые накануне оставил в водоеме. Рыбак не справился с управлением и упал в водоем. Станичник не умел хорошо плавать, запутался в сетях и захлебнулся.

На берегу находился товарищ рыбака. В утреннем тумане он частично видел происходящее, не смог самостоятельно помочь знакомому и обратился в полицию.

Водолаз обнаружил погибшего в сетях и срезал их. Затем тело вытащили из воды и передали сотрудникам полиции, сообщил в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Напомним, в 2015 году на Ставрополье рыбак утонул, запутавшись в собственных сетях во время ночного лова.

Как сообщали Юга.ру, 8 марта в Краснодарском водохранилище перевернулась лодка с четырьмя людьми. Трое из них утонули, одна женщина спаслась.