На Ставрополье рыбак поплыл за уловом на тракторной камере, запутался в сетях и утонул

Ставропольский край

Распечатать

В Новоалександровском районе Ставропольского края 26 марта спасатели достали из водоема тело рыбака

В станице Расшеватской 26 марта около 6:30 утра 48-летний мужчина попытался подплыть на тракторной камере к сетям, которые накануне оставил в водоеме. Рыбак не справился с управлением и упал в водоем. Станичник не умел хорошо плавать, запутался в сетях и захлебнулся.

На берегу находился товарищ рыбака. В утреннем тумане он частично видел происходящее, не смог самостоятельно помочь знакомому и обратился в полицию.

Водолаз обнаружил погибшего в сетях и срезал их. Затем тело вытащили из воды и передали сотрудникам полиции, сообщил в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

Напомним, в 2015 году на Ставрополье рыбак утонул, запутавшись в собственных сетях во время ночного лова.

Как сообщали Юга.ру, 8 марта в Краснодарском водохранилище перевернулась лодка с четырьмя людьми. Трое из них утонули, одна женщина спаслась.

Происшествия
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

США, Канада, Украина и 14 стран ЕС вышлют российских дипломатов в связи с делом Скрипаля
В Дагестане прокуратура нашла нарушения в обеспечении водоснабжения после массового отравления жителей
В Краснодаре произошел пожар в ресторане «Бумбараш»
В Ростове потеплеет до 17 °C
В храмах Кубани проведут службы по погибшим в кемеровском ТЦ
В Сочи установили 15-метровый скалодром

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале