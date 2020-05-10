Скульптор из Адыгеи создал из гвоздей противотанковый еж

Народный скульптор-любитель из Адыгеи к 75-летию Победы создал противотанковый еж из 2,5 тыс. гвоздей. На создание скульптуры ушло 10 лет

Скульптура называется «Без имени». Автор посвятил ее всем фронтовикам, труженикам тыла, женщинам и детям — всем, кто стоял у станка, вытачивая патроны и снаряды, и приближал победу в Великой Отечественной войне.

Противотанковый еж состоит из трех 1,5-метровых модулей с подсветкой. Каждый модуль создан из гвоздей по авторской технологии их переплетения, на которую ранее мастер получил соответствующее свидетельство. Всего на скульптуру ушло 2 тыс. 520 гвоздей.

Как рассказал Кунаев порталу Юга.ру, на саму работу, от идеи до воплощения творческого замысла, ушло 10 лет. По его словам, работа велась опытным путем, поскольку аналогов подобной скульптуры и техники ее создания нет.

«Сначала я обдумывал способы воплощения идеи, внимательно изучал, как создавали ежи, сам конструировал модели будущей скульптуры, консультировался со специалистами Государственного центра современного искусства, которые высоко оценили мою технологию», — рассказал Константин Кунаев.