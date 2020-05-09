В Домодедово поступило сообщение о минировании рейсов в Сочи и Уфу

На электронную почту call-центра московского аэропорта Домодедово поступило сообщение о минировании готовящихся к вылету самолетов

Рейсы направлялись в Уфу и Сочи. После сигнала оба борта, как и здание аэропорта, были тщательно проверены правоохранительными органами. Опасных для полетов предметов выявлено не было. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники, эвакуация не проводилась.

В настоящее время ведутся работы по выявлению человека, сообщившего ложную информацию. Напомним, за такого рода деяния в России предусмотрено наказание согласно статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».