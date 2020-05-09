В Домодедово поступило сообщение о минировании рейсов в Сочи и Уфу
На электронную почту call-центра московского аэропорта Домодедово поступило сообщение о минировании готовящихся к вылету самолетов
Рейсы направлялись в Уфу и Сочи. После сигнала оба борта, как и здание аэропорта, были тщательно проверены правоохранительными органами. Опасных для полетов предметов выявлено не было. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники, эвакуация не проводилась.
В настоящее время ведутся работы по выявлению человека, сообщившего ложную информацию. Напомним, за такого рода деяния в России предусмотрено наказание согласно статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
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Ранее Юга.ру сообщали о ложном минировании воздушных судов в сочинском аэропорту. Вечером 29 апреля в электронных письмах были указаны рейсы, которые готовились к вылету в Москву и Новосибирск, а также рейс, следующий из Москвы в Сочи. После проведенных Линейным отделом полиции оперативных мероприятий данные о минировании не подтвердились.