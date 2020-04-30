В аэропорт Сочи пришли электронные письма о минировании всех самолетов, их проверили спецслужбы

Краснодарский край

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В аэропорт Сочи вечером 29 апреля поступила информация о минировании воздушных судов

В электронных письмах сообщалось об угрозе минирования самолетов, которые следовали в Москву и Новосибирск, и всех судов, которые находились на тот момент в Сочи. Также поступила информация о минировании самолета, который прибыл в Сочи из Москвы.

Оперативные службы аэропорта, спецслужбы и сотрудники Линейного отдела полиции провели все оперативные мероприятия. Однако данные о возможном минировании не подтвердились, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

Как писали Юга.ру, 23 апреля в Сочи эвакуировали торговый центр из-за угрозы взрыва.

Аэропорты Сочи Телефонный террор

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