В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 104 пациента. Это самый высокий показатель с 29 апреля текущего года. Случаи заболевания были выявлены в 84 регионах страны. В одном регионе новых пациентов не выявлено. Порядка 40% людей, подверженных заражению, болеют без проявления симптомов.

Всего в настоящее время в Краснодарском крае число заболевших составляет 1830 человек. За последние сутки выздоровел 41 пациент. Из 98 новых случаев заболевания 47 зафиксировано в Краснодаре, 13 — в Сочи, 6 — в Армавире. По четыре человека выявлено в Ейском и Кавказском районах, по три — в Тихорецком и Северском районах, по два — в Горячем Ключе, Каневском и Динском районах. По одному заболевшему — в Анапе, Белореченском, Тбилисском, Щербиновском, Апшеронском, Отрадненском, Мостовском, Староминском, Крымском, Брюховецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.