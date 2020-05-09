В Краснодарском крае за сутки зафиксировано 98 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19
На Кубани в тяжелом состоянии находятся 24 пациента
За минувшие сутки в России зафиксировано 10 817 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 104 пациента. Это самый высокий показатель с 29 апреля текущего года. Случаи заболевания были выявлены в 84 регионах страны. В одном регионе новых пациентов не выявлено. Порядка 40% людей, подверженных заражению, болеют без проявления симптомов.
Всего в настоящее время в Краснодарском крае число заболевших составляет 1830 человек. За последние сутки выздоровел 41 пациент. Из 98 новых случаев заболевания 47 зафиксировано в Краснодаре, 13 — в Сочи, 6 — в Армавире. По четыре человека выявлено в Ейском и Кавказском районах, по три — в Тихорецком и Северском районах, по два — в Горячем Ключе, Каневском и Динском районах. По одному заболевшему — в Анапе, Белореченском, Тбилисском, Щербиновском, Апшеронском, Отрадненском, Мостовском, Староминском, Крымском, Брюховецком, Успенском и Усть-Лабинском районах.
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В тяжелом состоянии находятся 24 пациента. Они содержатся в СКИБ, инфекционной больнице №2 Сочи, горбольнице №3 Краснодара, Лабинской, Тихорецкой и Усть-Лабинской ЦРБ, краевой больнице №2 на искусственной вентиляции легких.
Всего по состоянию на 9 мая 2020 года с подозрением на COVID-19 было 5 008 обращений. На стационарном лечении находятся 2 291 человек. За последние сутки протестировано 3 508 человек.
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