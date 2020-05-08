В 2020 году ростовский «Ростелеком» провел оптику в 46 тыс. частных домохозяйств

В Ростовской области «Ростелеком» с начала 2020 года охватил оптическими сетями 46 тыс. домохозяйств в частном секторе

Для этого специалисты провайдера построили сеть по технологии GPON в 4 тыс. км. Этот темп развития оптической инфраструктуры — один из самых быстрых в РФ. В рамках собственной инвестиционной программы до конца года «Ростелеком» планирует охватить около 150 тыс. частных домохозяйств в 171 населенном пункте области.

В сентябре 2019 года губернатор Василий Голубев одобрил разработанные совместно с правительством области предложения «Ростелекома» по цифровой трансформации региона. Основой концепции стала инфраструктурная задача — максимально увеличить число жителей со скоростным доступом к сети.