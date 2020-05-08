В 2020 году ростовский «Ростелеком» провел оптику в 46 тыс. частных домохозяйств

Партнерский Ростовская область

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В Ростовской области «Ростелеком» с начала 2020 года охватил оптическими сетями 46 тыс. домохозяйств в частном секторе

Для этого специалисты провайдера построили сеть по технологии GPON в 4 тыс. км. Этот темп развития оптической инфраструктуры — один из самых быстрых в РФ. В рамках собственной инвестиционной программы до конца года «Ростелеком» планирует охватить около 150 тыс. частных домохозяйств в 171 населенном пункте области.

В сентябре 2019 года губернатор Василий Голубев одобрил разработанные совместно с правительством области предложения «Ростелекома» по цифровой трансформации региона. Основой концепции стала инфраструктурная задача — максимально увеличить число жителей со скоростным доступом к сети.

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«Наша цель — вывести экономику и социальную сферу региона на качественно новый уровень за счет цифровых и платформенных решений. Важнейшее условие цифровой экосистемы — возможность дончан пользоваться цифровыми сервисами», — отметил Василий Голубев.

Концепция цифровой трансформации региона, подготовленная «Ростелекомом», включает предложения по реализации пяти нацпроектов — «Цифровая экономика», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важным этапом для реализации стало как раз обеспечение большинства жителей региона доступом к цифровым сервисам.

Топ-менеджер южного «Ростелекома»:

«Это глобальный инфраструктурный проект, ориентированный на потребности цифрового развития региона. Сейчас очевидна его своевременность: высокоскоростной интернет стал жизненной необходимостью, особенно в удаленных районах. Мы разворачиваем оптическую сеть максимально возможными темпами: только за первый квартал 2020 года наши специалисты построили около 4 тыс. км оптики и охватили более 46 тыс. домохозяйств. К концу июня мы планируем как минимум удвоить этот показатель», — сообщил директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Сейчас оптическая инфраструктура «Ростелекома» в Ростовской области включает 980 тыс. домохозяйств почти в 700 населенных пунктах. К концу 2020 года провайдер планирует увеличить цифру до 1,13 млн домохозяйств.

Благоустройство Интернет Ростелеком Технологии

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