Росреестр планирует запустить на Кубани пилотный проект по учету земли и недвижимости на единой платформе — «Ъ»

Краснодарский край, Вся Россия

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Росреестр предложил с 1 июня в трех регионах России начать эксперимент по единому учету земли и недвижимости

Издание «КоммерсантЪ» 6 мая сообщило о том, что Росреестр разработал проект по учету земли и недвижимости на единой платформе. С 1 июня его планируют запустить в трех регионах России: в Краснодарском и Пермском краях, а также в Иркутской области. Эксперимент продлится до конца года, после чего ответственные за него ведомства отчитаются перед правительством.

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При выборе пилотных регионов учитывались качество их информационных систем и отраслевая специфика.

«В Краснодарском крае развито сельское хозяйство, в Иркутской области — лесная отрасль, а Пермский край — промышленный регион с универсальной в отраслевом плане моделью», — объяснили в Росреестре.

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Планируется, что со следующего года эксперимент расширят, а к 2026 году он будет внедрен во всех регионах страны.

Создание единой государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» позволит объединить данные, которые сейчас содержатся в девяти федеральных информационных системах.

Как пояснили в Росреестре, разрозненность данных приводит к низкой эффективности использования земель и недвижимости, а внедрение единой системы повысит качество управления землей и недвижимостью, а также рост налоговых поступлений.

Сейчас проект находится на согласовании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, вопрос его финансирования еще не решен, добавил телеканал «360».

Недвижимость Росреестр Технологии

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