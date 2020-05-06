Росреестр планирует запустить на Кубани пилотный проект по учету земли и недвижимости на единой платформе — «Ъ»

Росреестр предложил с 1 июня в трех регионах России начать эксперимент по единому учету земли и недвижимости

Издание «КоммерсантЪ» 6 мая сообщило о том, что Росреестр разработал проект по учету земли и недвижимости на единой платформе. С 1 июня его планируют запустить в трех регионах России: в Краснодарском и Пермском краях, а также в Иркутской области. Эксперимент продлится до конца года, после чего ответственные за него ведомства отчитаются перед правительством.

«В Краснодарском крае развито сельское хозяйство, в Иркутской области — лесная отрасль, а Пермский край — промышленный регион с универсальной в отраслевом плане моделью», — объяснили в Росреестре.

При выборе пилотных регионов учитывались качество их информационных систем и отраслевая специфика.

Планируется, что со следующего года эксперимент расширят, а к 2026 году он будет внедрен во всех регионах страны.

Создание единой государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» позволит объединить данные, которые сейчас содержатся в девяти федеральных информационных системах.