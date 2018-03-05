Генпрокуратура нашла в Росреестре более 1 тыс. нарушений. Возбуждено 6 уголовных дел

Вся Россия

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Генеральная прокуратура России провела масштабную проверку Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

Специалисты Генпрокуратуры проверили работу региональных подразделений Росреестра и нашли свыше 1 тыс. коррупционных нарушений, внесли более 100 представлений, привлекли к ответственности 200 сотрудников организации.

По итогам проверки возбуждено шесть уголовных дел. Руководство Росреестра укрывало коррупционные нарушения, совершенные их подчиненными на уровне глав региональных управлений, передает RT. Среди нарушителей — руководители Росреестра по Курской и Московской областям.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года генпрокурор РФ Юрий Чайка предложил освобождать от наказания за коррупцию юрлица, которые сами признались во взяточничестве.

Коррупция Прокуратура Росреестр
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