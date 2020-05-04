Шалимов назвал тех, кто недоволен экономической ситуацией во время коронавируса, дармоедами. А позже сказал, что его неправильно поняли

Чечня

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Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов 3 мая высказался о россиянах и экономической обстановке в стране в период коронавируса

3 мая Шалимов поделился своими наблюдениями о работе городских предприятий:

«Сейчас прошелся в магазин. Троллейбусы, автобусы работают, метро работает — те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги», — сказал он.

Затем тренер «Ахмата» назвал тех, кто не доволен экономической ситуацией в стране, дармоедами и сравнил их с людьми без постоянного места жительства:

«Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история. Все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж», — цитирует его пост в инстаграме Sports.ru.

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Шалимов подытожил свое высказывание вопросом:

«Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?».

Следует отметить, что на момент написания новости его страница в инстаграме оказалась недоступной.

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На следующий день, 4 мая, он объяснил свое высказывание о россиянах. Шалимов уточнил, что его неправильно поняли.

«Людям нужно дружить с юмором! Я вообще не имел в виду тех, кто плохо себя чувствует. Я имел в виду своих футболистов», — процитировал его в понедельник портал Sports.ru.

Шалимов добавил, что, если он «говорит серьезно и в маске, это не значит», что он не шутит, написала телеканал «360».

Игорь Шалимов Коронавирус

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