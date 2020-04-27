В Сочи принудительно госпитализировали семью, чей первый тест на коронавирус оказался положительным

В Сочи в апреле по решению суда принудительно отправили в больницу семью из 10 человек, у которых подозревают коронавирус

Решение о принудительной госпитализации в больницу принял Адлерский районный суд по иску территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что при взятии проб у членов семьи специалисты получили предварительно положительный результат по обнаружению РНК короновируса SARS-Cov-2. При этом установлено, что жители Сочи, в отношении которых подавали иск, находились в тесном контакте с людьми, у которых положительные результаты анализов.

От госпитализации в добровольном порядке семья отказалась.

Как писали Юга.ру, 25 апреля стало известно, что в Сочи хотят принудительно госпитализировать семьи с подозрением на коронавирус. При этом краевой оперштаб и люди по-разному описали ситуацию.