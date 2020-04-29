Краснодарский аэропорт продлил сокращенный режим работы
Международный аэропорт Краснодара будет работать в сокращенном режиме до конца мая
Напомним, с 13 апреля международный аэропорт Краснодара изменил график работы из-за карантина. Планировалось, что так он будет работать до 30 апреля, однако сегодня в пресс-службе аэропорта сообщили о продлении режима до конца мая.
Терминал внутренних авиалиний до 31 мая будет открыт для пассажиров с 6:00 до 20:00. В это время там будут регистрировать вылетающих и обслуживать прибывающих пассажиров.
Все регулярные авиарейсы будут принимать в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал будет закрыт для посещения. При этом аэродромы будут работать круглосуточно, так как они являются стратегическим важным объектом города. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов.
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Друзья, важная информация!������ ⠀ Международный аэропорт Краснодар продлил сокращенный режим работы до конца мая. ⠀ До 31 мая терминал внутренних авиалиний будет открыт для пассажиров ежедневно с 06:00 до 20:00 - необходимое время для регистрации вылетающих и обслуживания прибывающих пассажиров. ⠀ Все регулярные авиарейсы будут приниматься в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал будет закрыт для посещения. ⠀ При этом аэродром аэропорта Краснодар, как стратегически важный объект, продолжит работу в круглосуточном режиме. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов. ⠀ Мы приносим извинения за доставленные неудобства. ⠀ #АэропортКраснодар #Краснодар #KRR
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