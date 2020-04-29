Краснодарский аэропорт продлил сокращенный режим работы

Напомним, с 13 апреля международный аэропорт Краснодара изменил график работы из-за карантина. Планировалось, что так он будет работать до 30 апреля, однако сегодня в пресс-службе аэропорта сообщили о продлении режима до конца мая.

Терминал внутренних авиалиний до 31 мая будет открыт для пассажиров с 6:00 до 20:00. В это время там будут регистрировать вылетающих и обслуживать прибывающих пассажиров.

Все регулярные авиарейсы будут принимать в течение дня с 10:00 до 19:00. В остальное время терминал будет закрыт для посещения. При этом аэродромы будут работать круглосуточно, так как они являются стратегическим важным объектом города. Изменения в режиме работы аэропорта связаны с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов.