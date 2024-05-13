Погода в Краснодаре: в начале недели будет облачно и тепло, возможны дожди

В Краснодаре в понедельник ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 18-20 °С.

В регионе в начале недели синоптики прогнозируют также переменную облачность. Местами в южной половине края возможны сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с. Температура ночью 5-10 °С, на Азовском побережье 7-12 °С, местами в северной половине края 2-7 °С. Днем воздух прогреется до 15-20 °С, в предгорных районах до 11-16 °С. В горах ночью 1-6 °С, днем 6-11 °С. На Черноморском побережье ночью 8-13 °С, днем 17-22 °С.

14 и 15 мая в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, в отдельных районах сильный дождь с грозой. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 13-18 °С. В горах ночью 1-6 °С, днем 5-10 °С.

На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Местами кратковременный и сильный дождь с грозой. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12 °С, днем 14-19 °С.