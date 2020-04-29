Врач объяснил, насколько опасен COVID-19 для онкобольных
Российский онколог 28 апреля рассказал об опасности коронавируса для людей с онкологией
Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.
В России к 29 апреля коронавирус выявили у 99 тыс. 339 человек. 972 заболевших скончались, выздоровели 10 тыс. 286 человек. На Кубани общее число зараженных COVID-19 достигло 951, среди них 66 детей, 250 пациентов выздоровели, умерли 20 человек.
28 апреля директор петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко объяснил, насколько опасен COVID-19 для онкобольных.
«Онкологические больные имеют шансы заболеть коронавирусной инфекцией значительно больше, чем здоровые люди. Например, в Италии из числа пациентов, умерших от коронавируса, 20% составляли онкологические больные. По данным китайских ученых, которые анализировали ситуацию в Ухане, онкологические больные имеют в пять раз выше шанс умереть от коронавирусной инфекции, чем обычные граждане», — процитировал онколога телеканал «360».
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Напомним, 25 апреля из-за выявленного коронавируса закрылся корпус в Клиническом онкологическом диспансере № 1. Как сообщил региональный оперштаб, основные функции онкодиспансера сохранены, остальные отделения медучреждения работают в штатном режиме.
Как написал RT, по данным Росстата в Краснодарском крае в прошлом году от новообразований (злокачественных и доброкачественных) умерли 10,3 тыс. человек.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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