Врач объяснил, насколько опасен COVID-19 для онкобольных

Российский онколог 28 апреля рассказал об опасности коронавируса для людей с онкологией

Коронавирус — смертельно опасный возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

В России к 29 апреля коронавирус выявили у 99 тыс. 339 человек. 972 заболевших скончались, выздоровели 10 тыс. 286 человек. На Кубани общее число зараженных COVID-19 достигло 951, среди них 66 детей, 250 пациентов выздоровели, умерли 20 человек.

28 апреля директор петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко объяснил, насколько опасен COVID-19 для онкобольных. «Онкологические больные имеют шансы заболеть коронавирусной инфекцией значительно больше, чем здоровые люди. Например, в Италии из числа пациентов, умерших от коронавируса, 20% составляли онкологические больные . По данным китайских ученых, которые анализировали ситуацию в Ухане, онкологические больные имеют в пять раз выше шанс умереть от коронавирусной инфекции, чем обычные граждане», — процитировал онколога телеканал «360».

Напомним, 25 апреля из-за выявленного коронавируса закрылся корпус в Клиническом онкологическом диспансере № 1. Как сообщил региональный оперштаб, основные функции онкодиспансера сохранены, остальные отделения медучреждения работают в штатном режиме.

Как написал RT, по данным Росстата в Краснодарском крае в прошлом году от новообразований (злокачественных и доброкачественных) умерли 10,3 тыс. человек.