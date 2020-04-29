Американская киноакадемия допустит на следующий «Оскар» фильмы, показанные онлайн

Согласно действующим правилам академии, фильм, претендующий на «Оскар», должен демонстрироваться в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд, в течение которых периодические показы должны проводиться не менее трех раз в день. Однако из-за пандемии COVID-19 с 16 марта 2020 года закрылись все кинотеатры округа Лос-Анджелес.

Поэтому руководство «Оскара» решило допустить к участию в 93-й премии проекты, которые должны были выйти на широких экранах, но в результате вышли на стриминговых платформах или в формате видео по запросу. Информация об этом появилась 28 апреля на официальном сайте академии. В сообщении уточняется, что фильм должен быть доступен для просмотра на специальном закрытом сайте академии в течение 60 дней с момента его релиза и соответствовать всем стандартным требованиям. Когда кинотеатры вновь откроются, такое исключение из правил больше применяться не будет, написал телеканал «360» .

«Академия верит, что нет лучшего способа почувствовать магию фильмов, чем увидеть их в кинотеатрах. Наша приверженность этому неизменна. Тем не менее, пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора. Академия поддерживает наших членов и коллег в этот период неопределенности. Мы осознаем важность того, чтобы их работу видели и отмечали, особенно сейчас, когда зрители ценят фильмы больше, чем когда-либо», — заявили президент академии Дэвид Рубин и генеральный директор Доун Хадсон.

Также сообщается, что академия расширит географию обязательного проката за пределы округа Лос-Анджелес, включив кинотеатры Нью-Йорка, Чикаго, Майами и Атланты. Изменения коснулись и номинаций. В одну категорию объединены награды за лучший звук и за лучший звуковой монтаж — новая номинация получила название «Лучшее достижение в области звука», которая должна подчеркнуть командные усилия. Для участия в категории «Лучшая музыка» теперь в фильме должно быть не менее 60% оригинальной музыки, а в сиквелах эта цифра должна достигать 80%.