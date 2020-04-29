Американская киноакадемия допустит на следующий «Оскар» фильмы, показанные онлайн
Руководство Американской киноакадемии в апреле решило внести изменения в действующие правила премии «Оскар» из-за ограничений, с которыми столкнулась киноиндустрия в связи с пандемией коронавируса
Согласно действующим правилам академии, фильм, претендующий на «Оскар», должен демонстрироваться в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд, в течение которых периодические показы должны проводиться не менее трех раз в день. Однако из-за пандемии COVID-19 с 16 марта 2020 года закрылись все кинотеатры округа Лос-Анджелес.
Поэтому руководство «Оскара» решило допустить к участию в 93-й премии проекты, которые должны были выйти на широких экранах, но в результате вышли на стриминговых платформах или в формате видео по запросу. Информация об этом появилась 28 апреля на официальном сайте академии. В сообщении уточняется, что фильм должен быть доступен для просмотра на специальном закрытом сайте академии в течение 60 дней с момента его релиза и соответствовать всем стандартным требованиям. Когда кинотеатры вновь откроются, такое исключение из правил больше применяться не будет, написал телеканал «360».
«Академия верит, что нет лучшего способа почувствовать магию фильмов, чем увидеть их в кинотеатрах. Наша приверженность этому неизменна. Тем не менее, пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора. Академия поддерживает наших членов и коллег в этот период неопределенности. Мы осознаем важность того, чтобы их работу видели и отмечали, особенно сейчас, когда зрители ценят фильмы больше, чем когда-либо», — заявили президент академии Дэвид Рубин и генеральный директор Доун Хадсон.
Также сообщается, что академия расширит географию обязательного проката за пределы округа Лос-Анджелес, включив кинотеатры Нью-Йорка, Чикаго, Майами и Атланты. Изменения коснулись и номинаций. В одну категорию объединены награды за лучший звук и за лучший звуковой монтаж — новая номинация получила название «Лучшее достижение в области звука», которая должна подчеркнуть командные усилия. Для участия в категории «Лучшая музыка» теперь в фильме должно быть не менее 60% оригинальной музыки, а в сиквелах эта цифра должна достигать 80%.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
Все материалы по теме: