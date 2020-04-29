В центре Краснодара из-за повреждения кабеля без света остался жилой комплекс

В Краснодаре 28 апреля произошла авария, из-за которой без электричества остались 838 квартир

Во время земляных работ на пересечении улиц Гоголя и Фрунзе повредили четыре подземных кабеля — два из них полностью, два частично. Из-за этого жильцы ЖК «Центральный» остались без электричества. Туда входят 838 квартир и одно офисное здание.

На месте 7 человек и 3 единицы техники ведут восстановительные работы. Их ход контролируют специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК.

В пресс-службе мэрии уточнили, что повреждения были серьезными, поэтому работы займут достаточно продолжительное время. Восстановить кабели планируют к утру 29 апреля. После этого электроснабжение у ЖК «Центральный» будет возобновлено.

Напомним, 6 апреля часть Краснодара осталась без света из-за аварийного отключения электроэнергии.