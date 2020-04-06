Часть Краснодара осталась без света из-за аварии
Краснодарский край Елена Лободина
Жители части Прикубанского района Краснодара вечером 6 апреля остались без электричества из-за аварийного отключение электроэнергии
В зону отключения попали 23 подстанции, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Электричества нет на улицах Интернациональный бульвар, Карельской, Красивой, Молдавской, Осетинской, Правды, Узбекской, Московской, Российской, Новицкого, 1 Мая, Тепличной.
Устранить аварию планируется в течение 2-3 часов, уточнили в мэрии.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 31 марта действует карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителям выписывают штрафы.