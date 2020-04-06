Часть Краснодара осталась без света из-за аварии

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 31 марта действует карантин. Он предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного. Нарушителям выписывают штрафы.