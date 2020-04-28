В Майкопе трое суток тушили пожар на мусорном полигоне, тление отходов продолжается
В Адыгее 28 апреля продолжается ликвидация пожара на городском полигоне ТКО, который начался 25 апреля
Как писали Юга.ру, огонь распространился на 2 га. Тушение осложнялось отсутствием путей подъезда к очагу. Тогда в ГУ МЧС России по Адыгее сообщили, что пожар удалось потушить утром следующего дня.
Однако на полигоне продолжились глубинные процессы тления. Причиной возгорания и распространения огня стало нарушение технологического процесса захоронения.
«Арендатором свалки не проводилось послойное чередование твердых коммунальных отходов и инертных (негорючих) материалов», — добавили в ведомстве.
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На месте происшествия пожарные трое суток ликвидировали последствия возгорания. Затем арендатору полигона поручили заняться пересыпкой и утрамбовкой грунта, так как использование воды для тушения продуктов тления нецелесообразно, добавили в минстрое Адыгеи.
«Сложности связаны с особенностями объекта: территория свалки — 20 га, глубина пролегания мусора — 17 метров. Все это влияет на глубину прогорания мусора», — сказал глава ГУ МЧС РФ по Адыгее Александр Зыбкин.
Также на месте выявили нарушения требований пожарной безопасности. В отношении администрации объекта составили административные протоколы.
В пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее порталу Юга.ру уточнили, что в настоящее время процесс тления уменьшился. Центр гигиены и эпидемиологии Республики Адыгея провел замеры окружающей среды на предмет вредных выбросов в трех точках — в Майкопе, поселке Родниковом и поселке Северном. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не зафиксировано.
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