В Майкопе трое суток тушили пожар на мусорном полигоне, тление отходов продолжается

В Адыгее 28 апреля продолжается ликвидация пожара на городском полигоне ТКО, который начался 25 апреля

Как писали Юга.ру, огонь распространился на 2 га. Тушение осложнялось отсутствием путей подъезда к очагу. Тогда в ГУ МЧС России по Адыгее сообщили, что пожар удалось потушить утром следующего дня.

Однако на полигоне продолжились глубинные процессы тления. Причиной возгорания и распространения огня стало нарушение технологического процесса захоронения.

«Арендатором свалки не проводилось послойное чередование твердых коммунальных отходов и инертных (негорючих) материалов», — добавили в ведомстве.