В Майкопе загорелся мусорный полигон

Адыгея

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В Майкопе вечером 25 апреля начался пожар на полигоне твердых бытовых отходов

Огонь распространился на 2 га, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее. На месте работали 34 спасателя, были задействованы 9 единиц техники.

Тушение осложнялось отсутствием путей подъезда к очагу. В 00:25 пожар удалось локализовать. Полностью пламя потушили утром 26 апреля, в 8:38.

В МЧС уточнили, что сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии региона взяли пробы окружающей среды на предмет вредных выбросов. Превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ не обнаружили.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели для выяснения причины и установления виновных в пожаре на полигоне.

Напомним, в январе в Анапе загорелась стихийная свалка. 

Мусор МЧС Пожары

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