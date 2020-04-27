На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам
В Краснодарском крае 29 и 30 апреля прогнозируют заморозки
В срезу и четверг, 29 и 30 апреля, в Краснодарском крае, за исключением Сочи, ночью и утром ожидаются заморозки -1...-5 °С.
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Это время опасно для сельскохозяйственных культур: возможно повреждение цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур, рассказали 27 апреля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В ведомстве посоветовали укрыть теплолюбивые растения полимерной пленкой, соломенными, тростниковыми матами, пузырчатой пленкой либо другим материалом с малой теплопроводностью.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам 01 либо 101 с мобильного.
Как писали Юга.ру, в начале недели в регионе прогнозируют дожди и до 20 °С.
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