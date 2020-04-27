В начале недели на Кубани будут дождь, гроза и до 20 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 27 и 28 апреля

В Краснодарском крае в понедельник местами пройдет дождь с грозами. Температура воздуха составит 14-19 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с.

По информации краевого гидрометцентра, в Краснодаре днем 27 апреля возможны кратковременный дождь и гроза. Воздух прогреется до 17-19 °С. Ветер 5-10 м/с.

В Краснодаре, по данным «Яндекс.погоды», в ночь на вторник воздух охладится до 6-9 °С. Днем 28 апреля осадков не ожидается. Столбики термометров окажутся на отметках 16-18 °С. Ветер 5 м/с.

В регионе ночью 28 апреля прогнозируют небольшой дождь в некоторых районах и 3-8 °С, на Азовском побережье 5-10 °С. Местами возможны заморозки -1...-5 °С. Днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 15-20 °С. Ветер 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с.