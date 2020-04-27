В Новороссийске рано утром загорелся дом, эвакуировали 15 человек

Краснодарский край

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В Новороссийске утром 27 апреля начался пожар в пятиэтажном доме, внутри находились люди

Сообщение о возгорании на улице Рыбацкой поступило в 5:39. Прибывшие на место спасатели выяснили, что пожар начался в пятиэтажном многоквартирном доме на площади 80 кв. метров. Судя по видео, опубликованному в группе «Новороссийск ДТП» «Вконтакте», возгораниее началось в гостинице на мансардном этаже.

Из дома эвакуировали 15 человек. В 6:40 удалось ликвидировать открытое горение, спустя час и 9 минут пожар полностью потушили. На месте работали 20 человек и 5 единиц техники. Есть пострадавшие, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, за день до этого в Краснодаре загорелась хозпостройка, есть пострадавший.

Новороссийск Пожары

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