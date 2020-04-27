В Краснодаре при пожаре в хозпостройке пострадал человек

В Краснодаре в воскресенье, 28 апреля, произошел пожар на улице Володарского

Сообщение о возгорании на улице Володарского поступило диспетчеру в 14:56. Прибывшие пожарные установили, что горит хозяйственная постройка на площади 60 кв. метров. В тушении приняли участие 31 человек, также работали 7 единиц техники.

В 15:18 пламя локализовали на 80 кв. метрах. В 15:44 пожар полностью потушили. В происшествии пострадал один человек, сообщили 26 апреля в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 24 апреля в Краснодаре произошел пожар в многоэтажном доме, при котором погиб один человек. Губернатор назвал инцидент «взрывом газа».