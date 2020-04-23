В Сочи загорелся склад при АЗС

Краснодарский край

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В Сочи вечером 23 апреля начался пожар в помещении около заправки

Сообщение о пожаре на улице Таврической поступило в 18:36. На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 18 спасателей. Они установили, что пожар начался на территории склада. В «ЧП-Сочи» «Вконтакте» опубликовали несколько видео с пожаром с разных ракурсов. Судя по ним, около загоревшегося помещения находится заправка «Роснефть».

В 19:05 пожар локализовали на 150 кв. метрах. Спустя полчаса пламя полностью потушили, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших в происшествии нет.

Напомним, в этот же день в Сочи эвакуировали торговый центр из-за сообщения об угрозе взрыва.

Пожароопасность Пожары Сочи

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