Сочинский аквариум рассказал о нехватке средств для корма животным во время карантина. Там живут бегемот, крокодилы и тюлени
Морской зоопарк Сочи уже месяц не работает в условиях карантина. Порталу Юга.ру рассказали, как сейчас живут его обитатели
В сочинском аквариуме содержат енотов, крокодилов, тюленей, черепах, пингвинов и других зверей, проживающих в воде. 23 апреля в своем инстаграме аквариум рассказал, что уже месяц находится на карантине.
«К нам не приходят посетители, и наша выручка 0 рублей. Но мы продолжаем работать при закрытых дверях, как и прежде, два раза в день мы кормим животных, по графику меняем воду, чистим аквариумы и вольеры, подогреваем или охлаждаем воду и воздух, в зависимости от обитателей», — сообщила организация.
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24 апреля заместитель директора аквариума Жанна Зазина рассказала порталу Юга.ру, что аквариум месяц продержался на старых запасах, однако сотрудники не рассчитывали на столь долгий срок карантина.
По ее словам, бегемот Фрида каждый день съедает 35 кг овощей и фруктов (морковь, картофель, капуста, яблоки, тыква). Тюлени при этом очень любят рыбу, а крокодилы, еноты и выдра — курятину.
«Огромная статья расходов — наши коммунальные услуги. Многим животным необходимо круглосуточное освещение, плюс вода и так далее. Это самая больная наша тема. Сейчас мы собираем деньги, чтобы оплатить долг за коммунальные услуги», — отметила Зазина.
Как уточнили в руководстве, в мае аквариум открывать не планируют. Зазина добавила, что сочинцы уже привезли овощи, фрукты и мясо для питомцев. Однако зоопарку по-прежнему требуется помощь. Узнать о том, как именно можно помочь, вы можете в инстаграме организации.
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������Дорогие друзья! Завтра исполнится месяц как мы закрыты на карантин, к нам не приходят посетители и ровно месяц наша выручка 0 рублей...������ Но мы продолжаем работать при закрытых дверях, как и прежде, два раза в день мы кормим животных������; по графику меняем воду; чистим аквариумы и вольеры; подогреваем☀️или охлаждаем❄️ воду и воздух, в зависимости от обитателей. Месяц мы продержались на наших запасах, но мы не рассчитывали на столь долгий срок. Сочи закрыт ДО 1 июня...❌ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ!������ Огромное спасибо @mger_sochi и @mupvodostok.sochi за Ваше неравнодушие! Будем безмерно благодарны за любую оказанную помощь! ������������Бегемот каждый день съедает 35 кг овощей и фруктов (морковь, картофель, капуста, яблоки, тыква); тюлени очень любят рыбу; А крокодилы, еноты и выдра каждый день лакомятся курятиной������ Если Вы хотите нам помочь и привезти корм для наших животных, пожалуйста, ������звоните по номеру 8(918)409-15-21 Жанна ������Также, мы принимаем денежные сборы! Перевод на карту Тинькофф по номеру телефона выше Номер карты Сбербанк: 4276 3000 1934 9953 Жанна А. (Онлайн банкинг есть. Для удобства, можем выслать детали в дм). Пожалуйста, добавляйте под переводом комментарий: «на корм животным»������ Все покупки и чеки будем публиковать в историях и сохранять!������ Спасибо Вам огромное, друзья!������Без Вашей помощи нам не обойтись! . . . . . . . . #aquazoosochi #sochi #аквариум #аквариумсочи #морскиежители #рыбки #отдыхсдетьми #экскурсиисочи #морскойзоопарк #туризмсочи #сочи #сочи2020 #детисочи #мамысочи #черноеморе #отдыхсочи #развлечениясочи #сочифорния #сочифорния2020 #сочивесна #отдыхсдетьмисочи #моресочи #мацеста #мацестааквариум #аквариумнановоймацесте #карантинсочи #бегемотсочи #апрельсочи #мацеста
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