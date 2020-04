Сочинский аквариум рассказал о нехватке средств для корма животным во время карантина. Там живут бегемот, крокодилы и тюлени

View this post on Instagram

������Дорогие друзья! Завтра исполнится месяц как мы закрыты на карантин, к нам не приходят посетители и ровно месяц наша выручка 0 рублей...������ Но мы продолжаем работать при закрытых дверях, как и прежде, два раза в день мы кормим животных������; по графику меняем воду; чистим аквариумы и вольеры; подогреваем☀️или охлаждаем❄️ воду и воздух, в зависимости от обитателей. Месяц мы продержались на наших запасах, но мы не рассчитывали на столь долгий срок. Сочи закрыт ДО 1 июня...❌ БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ НАМ НЕ ОБОЙТИСЬ!������ Огромное спасибо @mger_sochi и @mupvodostok.sochi за Ваше неравнодушие! Будем безмерно благодарны за любую оказанную помощь! ������������Бегемот каждый день съедает 35 кг овощей и фруктов (морковь, картофель, капуста, яблоки, тыква); тюлени очень любят рыбу; А крокодилы, еноты и выдра каждый день лакомятся курятиной������ Если Вы хотите нам помочь и привезти корм для наших животных, пожалуйста, ������звоните по номеру 8(918)409-15-21 Жанна ������Также, мы принимаем денежные сборы! Перевод на карту Тинькофф по номеру телефона выше Номер карты Сбербанк: 4276 3000 1934 9953 Жанна А. (Онлайн банкинг есть. Для удобства, можем выслать детали в дм). Пожалуйста, добавляйте под переводом комментарий: «на корм животным»������ Все покупки и чеки будем публиковать в историях и сохранять!������ Спасибо Вам огромное, друзья!������Без Вашей помощи нам не обойтись!