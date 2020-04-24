Сочинский аквариум рассказал о нехватке средств для корма животным во время карантина. Там живут бегемот, крокодилы и тюлени

Морской зоопарк Сочи уже месяц не работает в условиях карантина. Порталу Юга.ру рассказали, как сейчас живут его обитатели

В сочинском аквариуме содержат енотов, крокодилов, тюленей, черепах, пингвинов и других зверей, проживающих в воде. 23 апреля в своем инстаграме аквариум рассказал, что уже месяц находится на карантине. «К нам не приходят посетители, и наша выручка 0 рублей. Но мы продолжаем работать при закрытых дверях, как и прежде, два раза в день мы кормим животных, по графику меняем воду, чистим аквариумы и вольеры, подогреваем или охлаждаем воду и воздух, в зависимости от обитателей», — сообщила организация.