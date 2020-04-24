Поисковики нашли место базирования разведотряда из Тахтамукайского района
Поисковики Адыгеи к юбилею 75-летия Победы нашли информацию о партизанском отряде «За Родину!»
Партизанский отряд «За Родину!» был единственным, кто действовал в годы войны на территории Тахтамукайского района, но информации о нем практически не было. Спустя 75 лет, поисковики военно-патриотического объединения «Память» из поселка Суповской нашли достоверные сведения о существовании отряда и место его базирования.
«Мы многое знаем сегодня о партизанской деятельности в годы войны на территории Майкопа и в его окрестностях. А об этом отряде практически не было публичной информации. Узнали о нем случайно, занимаясь увековечением памяти отряда братьев Игнатовых. Сведения собирали по крупицам: из архивных данных, старинных газетных публикаций, рассказов старожил», — рассказал порталу Юга.ру руководитель клуба «Память» и активист ОНФ в Адыгее Иван Партной.
Он уточнил, что такая засекреченность связана с направлением деятельности отряда: они занимались не подрывной работой, а разведкой. Курировал такие отряды НКВД.
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Поисковики выяснили, что в партизанский отряд входили жители Тахтамукайского района. Командиром был Иван Николаевич Иваницкий — уроженец аула Тахтамукай. Также есть сведения, что одна из партизанок Ефросиния Никитична Верещагина погибла от пыток фашистов на территории Тахтамукайского района, ее похоронили в братской могиле аула. Вместе с ней замучили уполномоченного РОНКВД, секретаря РК ВЛКСМ Давлета Горуновича Совуза.
Партизаны в основном собирали информацию в Энеме, Суповском, Шенджие, Тахтамукае. Собранные разведданные они передавали в штаб разведывательного куста, который находился на горе Щетка. Сам разведотряд «За Родину!» базировался на границе Северского и Горячеключевского районов.
Место стоянки отряда нашли в 8 км от станицы Тхамаха — раньше там был хутор Шевченко. Поисковики успели побывать на месте стоянки отряда, где нашли следы фундаментов домов, разрушенных колодцев. После карантина школьники планируют установить там обелиск. Он будет необычным, хотя и соорудить его собираются из подручных средств.