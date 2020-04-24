Поисковики нашли место базирования разведотряда из Тахтамукайского района

Партизанский отряд «За Родину!» был единственным, кто действовал в годы войны на территории Тахтамукайского района, но информации о нем практически не было. Спустя 75 лет, поисковики военно-патриотического объединения «Память» из поселка Суповской нашли достоверные сведения о существовании отряда и место его базирования.

«Мы многое знаем сегодня о партизанской деятельности в годы войны на территории Майкопа и в его окрестностях. А об этом отряде практически не было публичной информации. Узнали о нем случайно, занимаясь увековечением памяти отряда братьев Игнатовых. Сведения собирали по крупицам: из архивных данных, старинных газетных публикаций, рассказов старожил», — рассказал порталу Юга.ру руководитель клуба «Память» и активист ОНФ в Адыгее Иван Партной.

Он уточнил, что такая засекреченность связана с направлением деятельности отряда: они занимались не подрывной работой, а разведкой. Курировал такие отряды НКВД.