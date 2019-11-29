Адыгейские общественники нашли базу отряда братьев Игнатовых и установили там памятник
В Северском районе Краснодарского края в ноябре общественники Адыгеи установили памятник на месте базирования партизанского отряда имени братьев Игнатовых
В патриотической акции приняли участие члены Адыгейского регионального отделения Русского географического общества, ОНФ в Адыгее и военно-патриотического клуба «Память» школы № 16 хутора Суповского. По словам руководителя клуба Ивана Партного, поиск информации о партизанском отряде проводился при поддержке администрации Северского района Краснодарского края, старожилов и краеведов.
«Работа началась с посещения музея-квартиры семьи Игнатовых. Шаг за шагом, общаясь с местными краеведами и старожилами окрестных станиц, наконец удалось обнаружить искомое место. База располагалась на территории заброшенного лесозавода в горной местности. Здесь с августа 1942 года по февраль 1943 года располагалась основная база партизанского отряда имени братьев Игнатовых», — рассказал порталу Юга.ру Партной.
На месте базы общественники вместе со школьниками установили памятник, высадили цветы и пять кипарисов в память о пяти погибших членах отряда.
«Из-за труднодоступности и удаленности объекта строительные материалы приходилось носить в буквальном смысле на плечах. Цемент и песок делили порционно по пакетам и носили к месту будущего памятника в рюкзаках в несколько заходов. Протяженность пешего маршрута составила 20 км, перепады высот», — отметил Партной.
Поисковики узнали и боевую историю легендарного отряда. В основном он состоял из интеллигенции, что отражалось в изобретениях и способах диверсий против фашистов. Возглавлял отряд Петр Игнатов с позывным «Батя». Поисковая работа продолжается. Специалисты ищут зимнюю стоянку, которая располагалась на южном склоне горы Стрепет. Полевой выход поисковики запланировали провести весной 2020 года.
Напомним, в октябре 1942 года на 22-м километре железной дороги Краснодар — Новороссийск партизаны устанавливали мины для подрыва вражеского эшелона. 10 октября братья Евгений и Геннадий увидели поезд фашистов, который приехал раньше времени. Поняв, что они не успели, родственники с противотанковыми гранатами бросились к железной дороге и, швырнув их в мину, привели ее в действие. Ценой своей жизни они уничтожили 25 вагонов, две машины, два броневика и около 500 вражеских солдат и офицеров. Братья погибли на глазах отца Петра в его день рождения. 7 марта 1943 года им присвоили звания героев Советского Союза (посмертно).
Как писали Юга.ру, в октябре школьники нашли в лесу и отремонтировали заброшенный обелиск в честь подвига кубанской партизанки.
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