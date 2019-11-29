Адыгейские общественники нашли базу отряда братьев Игнатовых и установили там памятник

В Северском районе Краснодарского края в ноябре общественники Адыгеи установили памятник на месте базирования партизанского отряда имени братьев Игнатовых

В патриотической акции приняли участие члены Адыгейского регионального отделения Русского географического общества, ОНФ в Адыгее и военно-патриотического клуба «Память» школы № 16 хутора Суповского. По словам руководителя клуба Ивана Партного, поиск информации о партизанском отряде проводился при поддержке администрации Северского района Краснодарского края, старожилов и краеведов.

«Работа началась с посещения музея-квартиры семьи Игнатовых. Шаг за шагом, общаясь с местными краеведами и старожилами окрестных станиц, наконец удалось обнаружить искомое место. База располагалась на территории заброшенного лесозавода в горной местности. Здесь с августа 1942 года по февраль 1943 года располагалась основная база партизанского отряда имени братьев Игнатовых», — рассказал порталу Юга.ру Партной.

На месте базы общественники вместе со школьниками установили памятник, высадили цветы и пять кипарисов в память о пяти погибших членах отряда.