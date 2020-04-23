В Сочи эвакуировали торговый центр из-за угрозы взрыва

Краснодарский край

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Днем 23 апреля в Сочи эвакуировали торговый центр после сообщения о возможности взрыва

23 апреля в Сочи частично эвакуировали ТЦ «Александрия» на улице Московской. Причиной стала информация об угрозе взрыва, которая поступила днем полицейским. Видео с эвакуацией появилось в группе «ЧП-Сочи» «Вконакте».

«На место прибыли все оперативные службы, с собакой обследовали территорию. Ничего угрожающего жизни и здоровью обнаружено не было. Эвакуация проводилась частично, так как торговый центр открыт не полностью, только некоторые магазины», — сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас полиция проводит проверку, устанавливается личность человека, который сделал ложный звонок.

Напомним, в этот же день в Сочи недалеко от АЗС на улице Таврической произошел пожар. 

Взрыв Полиция Сочи

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