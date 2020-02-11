На Кубани следователя полиции отправили в колонию строгого режима за получение взятки в 2 млн рублей

Следствие установило, что в 2018 году в производстве старшего следователя следственного отдела ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось уголовное дело о незаконном предпринимательстве в Сочи. Полицейский предложил двум фигурантам дела прекратить уголовное преследование, если один из них передаст ему 3 млн рублей, а второй — 1 млн рублей.

25 июня того же года один из подозреваемых передал следователю 1 млн рублей, а спустя день второй мужчина отдал еще 1 млн рублей. Известно, что часть полученных денег полицейский хранил у себя дома, остальное — в служебном кабинете. Оставшуюся часть взятки следователь так и не получил, так как его задержали сотрудники ФСБ.



Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

11 февраля 2020 года пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила, что Ленинский районный суд Краснодара назначил экс-следователю наказание в виде 8,5 лет колонии строгого режима. Кроме того, ему запретили занимать должности на госслужбе в течение 3,5 лет.

Напомним, в феврале заключили под стражу замначальника отдела МВД Тимашевского района, арестованного по делу о крупной взятке.