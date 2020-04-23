В Краснодаре без вести пропала женщина со шрамом на лбу и губе

Полиция объявила в розыск 52-летнюю женщину, которая 9 апреля пропала без вести в Краснодаре

52-летняя Жанна Егорова вышла из дома на улице Рашпилевской 9 апреля около 13:00. Больше ее никто не видел. Она была одета в синие джинсы, серое пальто длиной по колено и красные ботинки6 на голове была серая шапка.

На вид пропавшей около 50 лет, рост — 160-165 см. У женщины восточный тип лица, зеленые глаза. Из особых примет — шрамы на лбу, губе и затылке, а также стрижка налысо.

Женщину объявили в розыск, сообщили 22 апреля в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Всех, кто видел Жанну Егорову или знает что-то ее нахождении, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (952) 985-94-59, 8 (861) 268-40-45 или 102.