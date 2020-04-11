В Краснодаре пропал без вести 76-летний мужчина

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре ищут местного жителя, который 9 апреля ушел из дома и не вернулся

76-летний Бескровный Валерий вышел 9 апреля около 17:00 из дома, расположенного в микрорайоне Гидростроителей, больше его никто не видел.

Информацию о поиске пенсионера 10 апреля разместили в краевой поисковом отряде «Лиза Алерт» во «Вконтакте». В пресс-службе управления МВД России по Краснодару подтвердили порталу Юга.ру информацию о поиске пенсионера.

Мужине на вид 70-75 лет, рост 170-175 см, он худощавого телосложения, с короткими седыми волосами, глаза карие, небольшая щетина. Валерий был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, фиолетовый свитер. На нем были синие кроссовки. Сообщается, что мужчина мог потерять память.

Если вы видели Валерия или знаете что-то о его нахождении, просьба звонить по телефонам: 102, 8-861-231-70-71, 8-918-421-11-36 или 8-928-207-92-10.

Как писали Юга.ру, в апреле на Кубани в водоеме нашли тело 19-летней девушки, которая пропала в новогоднюю ночь.  Девушка 30 декабря 2019 года приехала из Анапы к своему знакомому в станицу Журавскую Кореновского района, в ночь на 1 января она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.

Краснодар Пенсионеры Полиция Пропавшие без вести Розыск людей

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Чечне умерли еще два пациента с коронавирусом
В Сочи мужчина продал квартиры на сумму более 29 млн рублей в подлежащей сносу многоэтажке
В Северском районе спасатели потушили крупный пожар
Полицейские задержали краснодарца, который пытался продать красный спецпропуск. Ему грозит до 2 лет тюрьмы
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 13 человек. Среди заболевших — двухлетний ребенок
В России более 13,5 тыс. человек заразились коронавирусом, умерли 106 заболевших

Лента новостей

Кондратьев объявил о продлении карантина до 18 апреля

Но ряд мер ослабят

Статьи

«Ощущаю себя суперменом, который помогает людям»

Как работают курьеры и службы доставки во время карантина

Статьи

Онлайн-тур по пляжам разных стран мира

Франция, Хорватия, Мексика — туда пока нельзя ехать, но можно смотреть на пляж онлайн

Реклама на портале