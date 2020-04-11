В Краснодаре пропал без вести 76-летний мужчина
В Краснодаре ищут местного жителя, который 9 апреля ушел из дома и не вернулся
76-летний Бескровный Валерий вышел 9 апреля около 17:00 из дома, расположенного в микрорайоне Гидростроителей, больше его никто не видел.
Информацию о поиске пенсионера 10 апреля разместили в краевой поисковом отряде «Лиза Алерт» во «Вконтакте». В пресс-службе управления МВД России по Краснодару подтвердили порталу Юга.ру информацию о поиске пенсионера.
Мужине на вид 70-75 лет, рост 170-175 см, он худощавого телосложения, с короткими седыми волосами, глаза карие, небольшая щетина. Валерий был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, фиолетовый свитер. На нем были синие кроссовки. Сообщается, что мужчина мог потерять память.
Если вы видели Валерия или знаете что-то о его нахождении, просьба звонить по телефонам: 102, 8-861-231-70-71, 8-918-421-11-36 или 8-928-207-92-10.
Как писали Юга.ру, в апреле на Кубани в водоеме нашли тело 19-летней девушки, которая пропала в новогоднюю ночь. Девушка 30 декабря 2019 года приехала из Анапы к своему знакомому в станицу Журавскую Кореновского района, в ночь на 1 января она вышла из дома и ушла в неизвестном направлении.
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