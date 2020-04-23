Реконструкция набережной в Лазаревском районе начнется в середине осени

На онлайн-приеме 22 апреля рассказали, когда начнется реконструкция набережной в Лазаревском районе Сочи

В департаменте строительства на вопрос местного жителя рассказали, что в конце мая специалисты начнут формировать проектно-сметную документацию, после чего приступят к строительно-монтажным работам. Ориентировочно это произойдет в октябре-ноябре этого года.

Проект будут финансировать деньгами, которые получили от курортного сбора, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Проект реконструкции набережной выбрали местные жители на голосовании.