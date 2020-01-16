В Лазаревском районе Сочи пляжи объединят в прогулочную зону
Центральный пляж в поселке Лазаревском при реконструкции планируют соединить с пляжными территориями близлежащих санаториев и создать большую прогулочную зону
Сейчас прорабатывается концепция развития Лазаревского района, окончательно она будет принята после обсуждения с местными жителями. Общественные слушания проекта запланированы на март, а начало работ — на ноябрь, после завершения летнего курортного сезона, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Кроме того, планируется полностью обновить и набережную в поселке Лоо. Здесь с прошлого года пляж закрыт из-за сужения береговой линии. При проведении строительных работ изучат и учтут динамику берега.
Как писали Юга.ру, осенью 2019 года в Сочи началась реконструкция набережной пляжа «Ривьера». В дальнейшем ее планируют соединить пешеходным мостом через реку Сочи с пляжем «Маяк».
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